Daniel Dias fatura mais um ouro e fica a um pódio de igualar recorde de medalhas

Maior medalhista paralímpico do Brasil, o nadador Daniel Dias chegou ao seu 22º pódio da carreira nos Jogos Paralímpicos, na noite desta sexta-feira. Ele faturou a medalha de ouro na prova dos 50 metros costas na classe S5 e levou ao delírio o público que foi ao Estádio Aquático, no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro. Foi sua sétima medalha na competição.

Apesar de ser uma prova curta, Daniel venceu a disputa na qual é recordista mundial e paralímpico com relativa facilidade. Ele atravessou a piscina em 35s40, mais de dois segundos e meio à frente do britânico Andrew Mullen (37s94), que ficou com a prata, e três segundos e meio mais rápido que o húngaro Zsolt Vereczkei (38s92), medalhista de bronze.

Com seu terceiro ouro no Rio de Janeiro, Daniel Dias está a um pódio de igualar o australiano Matthew Cowdrey. O brasileiro ainda entra na piscina neste sábado para a disputa dos 100 metros livre na classe S5 e, provavelmente, para a disputa dos 4x100 metros medley (34 pontos).