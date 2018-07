Daniel Martins bate recorde nos 400m T20 e dá 3º ouro ao Brasil na Paralimpíada

O Brasil conquistou nesta sexta-feira a sua terceira medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos do Rio, sendo a segunda no atletismo. No Engenhão, Daniel Martins venceu a disputa dos 400 metros na classe T20 (deficientes mentais), com o tempo de 47s22. A marca também é o novo recorde mundial da prova.

Daniel Martins venceu a disputa com alguma folga para os seus concorrentes, pois o venezuelano Luis Arturo Paiva, o segundo colocado, ficou a 0s61 do vencedor, com a marca de 47s83. E o pódio foi completado por Gracelino Tavares Barbosa, com o tempo de 48s55.

O brasileiro era o grande favorito a vencer a prova, até por ser o atual campeão mundial da disputa. Além disso, já era o detentor do recordista mundial dos 400m T20. E nesta sexta, ele superou a própria marca para garantir o ouro paralímpico.

Na última quinta-feira, primeiro dia de competições da Paralimpíada, o Brasil já havia subido duas vezes ao pódio no atletismo, com o ouro de Ricardo no salto em distância T11 e a prata de Odair Santos nos 5.000 metros.

No total, a equipe brasileira já soma cinco medalhas no Rio-2016, pois também subiu outras duas vezes ao pódio na natação, com Daniel Dias, ouro nos 200m livre S5, e o bronze de Italo Pereira nos 100m costas masculino. Assim, são, até agora, três ouros, uma prata e um bronze para a equipe brasileira na Paralimpíada.