Daniel Martins celebra ouro e recorde no Rio: 'Fiz o que o meu treinador mandou'

O brasileiro Daniel Tavares Martins, de 20 anos, afirmou que ganhou a medalha de ouro na prova dos 400 metros, nesta sexta-feira, nos Jogos Paralímpicos do Rio, porque "fez o que o treinador mandou". Ele bateu o recorde mundial, com 47s22 de tempo - a marca anterior, de 47s78, também era sua.

"Nem durante os treinos eu consegui esta marca. Segui o que meu treinador mandou: fiz os 300 metros fortes e os últimos seja o que Deus quiser", revelou o atleta, que é natural de Marília, cidade de São Paulo, e compete na categoria T20, o para deficientes intelectuais.

Daniel disse que seus pais e amigos estavam na plateia e que, durante a corrida, pensou na música "Muleque (sic) de Vila", do rapper Projota. A música diz: "Vai, vai lá/ Não tenha medo do pior/ Eu sei que tudo vai mudar/Você vai transformar o mundo ao seu redor/ Mas não vacila, muleque de vila". "Me identifico muito com essa música, tem a ver com a minha vida. meus amigos que me disseram", afirmou.

A vitória do brasileiro foi muito comemorada pelo público presente ao Engenhão. Ao bandeira a prova, ele abraçou o seu técnico e desfilou com a bandeira pela pista, celebrando com a torcida.

Daniel também explicou que está no atletismo há seis anos, quando trocou o futebol e a capoeira, e revelou o que vai fazer para celebrar a conquista. "O atletismo está no meu coração. Mas agora só penso em descansar e depois andar a cavalo, meu lazer favorito", afirmou.