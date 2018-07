Darlan Romani faz índice olímpico no arremesso de peso no Senegal O atletismo brasileiro já superou a marca de 60 vagas nos Jogos Olímpicos do Rio e essa conta não para de crescer. Nesta quarta-feira, Darlan Romani se qualificou para estar no Rio-2016 no arremesso de peso ao ganhar a prata no Meeting de Dacar, no Senegal, evento da série World Challenge.