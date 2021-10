De olho em Paris-2024, Brasil terá primeiro CT de breakdance no Capão Redondo

Em breve, o Brasil terá o seu primeiro centro de treinamento de breaking. O Vice-Governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, assinou nesta quinta um contrato que vai ceder o espaço para a criação de um Centro de Treinamento e Convivência no Capão Redondo, zona sul da capital. O objetivo do projeto 'Breaking no Capão' é formar uma equipe de alta performance que vai participar da estreia da modalidade nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024.

A previsão é de que as obras do equipamento, localizado a 500 metros da estação Capão Redondo, fiquem prontas em até seis meses. Futuros representantes olímpicos do Brasil no breaking poderão aproveitar de um espaço de aproximadamente 3,1 mil m², que servirá para estimular a prática do esporte no País.

Leia Também Dois meses após Olimpíada de Tóquio, atletas de Tonga ainda esperam voo de volta para casa

“Vamos transformar essa área em um local de treinamento, em um espaço de esporte, cultura, e lazer para a comunidade aqui da Zona Sul da capital. Esse espaço vai ser fundamental para estimular o esporte, para que a gente possa ter mais adeptos do breaking aqui no Brasil”, disse Garcia.

A estrutura do centro será composta por contêineres e seguirá conceitos de sustentabilidade. Os atletas do breaking, chamados de b-boys e b-girls, contarão com uma academia esportiva, espaço multiuso para treinarem e se apresentarem, além de alojamento e banheiros.

A Federação de Breaking do Estado de São Paulo (FBSP) será a encarregada de desenvolver o esporte olímpico aqui no Brasil, de olho na Olimpíada de 2024. O primeiro torneio eliminatório será o Campeonato Brasileiro.

O secretário dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, destacou a iniciativa do governo paulista em relação ao breaking, ação que colabora com a tentativa do Comitê Olímpico Internacional (COI) de rejuvenescer os Jogos.

“Ao trazer o breaking para os jogos olímpicos, o Comitê Olímpico Internacional mostrou sua disposição de manter atualizada sua comunicação com os jovens. Ao trazer esse projeto para a região do Capão Redondo, o Governo de São Paulo, juntamente com a ViaMobilidade, mostra sua disposição de criar condições para que nossos talentosos atletas sejam competitivos”, afirmou Baldy.

Além do desenvolvimento de atletas, o projeto tem como objetivo abrir o espaço para os moradores do Capão Redondo, oferecendo várias atividades culturais. O Instituto Cultural Vitor Orsolon, especializado em hip hop, movimento no qual o break dance faz parte, planeja oferecer cursos de grafitti, fotografia e história do hip hop para quem frequentar o centro de treinamento.