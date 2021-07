De olho em Tóquio-2020, seleção masculina de handebol encara Portugal em amistoso

A seleção brasileira masculina de handebol entra em quadra nesta sexta-feira, às 8 horas (horário de Brasília) para enfrentar Portugal, na cidade de Nazaré. A partida contra os donos da casa faz parte da preparação do Brasil para a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. A intenção do técnico Marcus Tatá é aprimorar a parte tática do elenco e fechar a lista de 15 jogadores que vão representar o País na Olimpíada.

Leia Também Atletismo anuncia 52 convocados e Brasil já tem 309 classificados para Tóquio

A seleção está em Portugal desde o último dia 14. Durante este período de treinamento, a comissão técnica investiu na parte física dos jogadores. Isso porque o elenco estava bastante heterogêneo, com atletas que vinham apenas treinando devido à pandemia da covid-19 e outros em final de temporada, como foi o caso de Thiagus Petrus e Haniel Langaro, que conquistaram o título da Liga dos Campeões da Europa. Também foram feitas muitas movimentações táticas, principalmente no posicionamento da defesa e do ataque.

Sobre o jogo contra a forte equipe de Portugal, Tatá espera já ver o resultado dos primeiros dias da fase final de trabalho. "Nosso objetivo é tentar colocar em quadra o que treinamos nos últimos dias. Esperamos ver uma evolução ofensiva e defensiva da equipe. Vamos utilizar essa partida para tentar fechar o desenho do grupo que vai para Tóquio, que serão 14 jogadores mais um suplente", afirmou o treinador, que está com 21 atletas no país europeu para escolher os 15 que estarão na Olimpíada.

Sobre o adversário, Tatá foi enfático. "Será um jogo duro, como todos que teremos nas Olimpíadas. Portugal é uma grande seleção, que se defende de forma muito consistente e faz uma transição rápida e certeira. Por isso esse teste é tão importante para este período de preparação", concluiu.

A definição dos 15 jogadores que estarão em Tóquio-2020 será divulgada no próximo dia 8. Os convocados viajam no mesmo dia para a Alemanha, onde participarão do Torneio de Nuremberg contra os donos da casa, no dia 9, e o Egito, no dia 10.

No dia 12, todos embarcam para o Japão e ficam treinando na cidade de Ota até a entrada na Vila Olímpica, prevista para o dia 20. A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos será realizada no dia 23.