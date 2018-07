De olho no Rio-2016, Ana Marcela fica em 4º em etapa na Hungria

Na sequência da preparação para a disputa dos Jogos Olímpicos do Rio, em agosto, a seleção brasileira de maratona aquática disputou neste sábado mais uma etapa da Copa do Mundo da modalidade. Na cidade de Balatonfüred, o melhor resultado foi o quarto lugar de Ana Marcela Cunha na prova de 10 km da etapa da Hungria da competição. Foi uma disputa dura com a alemã Isabelle Harle, que ficou com o bronze por milésimos de segundo.

As provas de 10 quilômetros, mesma distância olímpica, mostraram que o Brasil está no rumo para brigar por medalhas no Rio, pois chegaram junto com todas as principais candidatas ao pódio olímpico. Ana Marcela foi quarta colocada chegando em 2h00m11s62, com a chegada sendo decidida apenas após a visualização dos vídeos pelos árbitros. Harle foi a terceira com 2h00m11s54, no pódio que teve a italiana Rachele Bruni com o ouro (1h59m58s01) e a norte-americana Harley Anderson, prata nos Jogos de Londres-2012, também com a prata na Hungria, pelo tempo de 2h00m09s81.

A outra brasileira na prova, Poliana Okimoto, ficou em sexto (2h00m13s58), na frente da campeã olímpica em Londres, a húngara Eva Risztov, que terminou em oitavo (2h00m16s16).

No masculino, Diogo Villarinho foi o oitavo colocado, chegando após 1h50m44s. Allan do Carmo fez 1h50min59 e foi o 16.º colocado, mesmo saído de uma virose que há 15 dias o fez entrar nos antibióticos. Segundo o técnico Carlos Rogério Arapiraca, seu tempo foi muito bom, considerando a fase. "Resolvemos usar esta prova como parte do treinamento. O Allan veio de uma virose onde esteve há 15 dias tomando antibióticos e conseguiu nadar bem, chegando em 1h50", explicou.

A Itália ganhou também o ouro masculino com Simone Ruffini (1h50min25s04), seguido pelo alemão Andreas Washburger (1h50min26s79) e pelo canadense Richard Weinberger (1h50min27s17).

Após esta prova, os brasileiros ainda realizarão um treinamento em altitude, entre os dias 2 e 23 de julho, em La Loma, no México. No dia 11 de agosto, os três atletas olímpicos das maratonas aquáticas estarão em disputa no Rio-2016.