De olho nos Jogos Olímpicos de 2021, atletas conseguem novos patrocinadores em meio à pandemia

Enquanto vários atletas perderam seus patrocínios devido à crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus, alguns esportistas estão garantindo novos contratos já de olho nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, adiados para 2021. Entre as empresas que fecharam acordos com atletas estão MRV, Ajinomoto, Nissan, Nike e Petrobrás.

Com o intuito de destacar a força da mulher, a construtora MRV escolheu a campeã olímpica do salto em distância Maurren Maggi para ser a capitã da campanha da empresa. Ela lidera a equipe que conta com: Aline Ferreira (wrestling olímpico), Ana Patricia Ramos (vôlei de praia), Ana Sátila (canoagem), Beatriz Iasmin Ferreira (boxe), Bruna Takahashi (tênis de Mesa), Flavia Saraiva (ginástica artística), Kahena Kunze (vela), Lorrane Ferreira (natação), Luísa de Baptista Duarte (triathlon), Luiza Guisso Fiorese (vôlei sentado); Rayssa Leal (skate street) e Silvana Lima (surfe).

A Ajinomoto do Brasil, que apoia mais de 20 atletas olímpicos e paralímpicos, também renovou os contratos de mais de 20 atletas do projeto chamado "Vitória" até 2021. "Esse é um momento importante para reforçarmos o nosso compromisso. O fundamental é contribuir com a sociedade e oferecer um pouco mais de tranquilidade aos atletas que, desde o início da pandemia, têm sido forçados a lidar com adversidades e incertezas", diz a gerente de comunicação da empresa, Priscila Santana.

Ambas as empresas apoiam a mesa-tenista Bruna Takahashi. Para ela, as renovações chegaram em um momento em que estava buscando apoio para o próximo ciclo olímpico. "Para mim, como para qualquer atleta, é muito importante receber um patrocínio. Isso nos ajuda a lutar pelos nossos objetivos pois para chegar no alto nível temos muitos gastos e não é fácil. Hoje conto com o apoio de algumas empresas, que prolongaram o contrato assim que o adiamento dos Jogos Olímpicos foi anunciado e me fornecem suplementos para fortalecer e recuperar meu organismo", conta a atleta.

"Hoje conto com o apoio do Bolsa Atleta do governo, da Mitsubishi Electric, e ainda veio a surpresa da MRV que, no meio dessa pandemia, criou um projeto e selecionou 12 atletas femininas e felizmente fui uma delas. Todos os patrocínios me ajudam a ficar mais perto dos meus objetivos: ser top 10 do ranking mundial de tênis de mesa, ganhar uma medalha olímpica, fazer história para o Brasil e influenciar novas gerações...", afirma Bruna.

A reportagem também conversou com a atleta paralímpica Verônica Hipólito. "O Time Ajinomoto, por exemplo, estendeu o contrato com todos os atletas, homens e mulheres, já que a Olimpíada e a Paralimpíada foram adiadas. Isso é raríssimo de acontecer. O Time Nissan fez a mesma coisa, a Nike disse que continuaria conosco e a Petrobrás também", disse Verônica.

Garantida nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a surfista Silvana Lima entra na lista de atletas da MRV. Ela considera que o projeto pode impulsionar as mulheres em busca dos seus sonhos no esporte. "Cresci vendo os homens se destacando mais, então é bacana ver uma empresa apoiando várias meninas de modalidades diferentes. É bonito ver que muitas atletas estão conseguindo uma oportunidade, principalmente considerando a nossa atual situação de crise por causa da pandemia".

Rodrigo Resende, diretor de Marketing e Novos Negócios da MRV, diz que a empresa está apostando no esporte feminino cumprindo o propósito de oferecer oportunidade para essas esportistas. "A mulher tem um poder transformador na sociedade que precisa ser exaltado e o esporte não pode ficar de fora. Sabemos dos desafios que elas enfrentam para conquistar seus espaços e queremos ser um meio importante de apoio para que essas atletas realizem seus sonhos e sirvam de inspiração para outras".