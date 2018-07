Dê uma volta no VLT pela Rio Branco: trens para os Jogos

Deste o fim de feveiro e começo de março, a prefeitura do Rio faz testes com o VLT, mini-trens que andam sobre trilhos pela Avenida Rio Branco. Os trens já fizeram também testes noturnos pela Região Portuária e área do Santo Cristo, da Gamboa e Saúde. As avaliações agora tentam cumprir sua primeira etapa, ligando a Rodoviária ao Aeroporto em 18 estações até abril.

Há muita discussão ainda sobre a prazo das obras. A estimativa é que o sistema transporte até 300 mil pessoas por dia. O VLT nasceu para ter 32 paradas, com integração com trens, barcas, teleférico da Providência e ônibus convencionais. A ideia é que funcione 24 horas por dia durante a Olimpíada.

