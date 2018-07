De virada, Estados Unidos vencem a Rússia e levam o bronze no vôlei masculino

Em mais um jogo de superação, os Estados Unidos venceram a disputa pelo bronze no vôlei masculino nos Jogos do Rio contra a Rússia por 3 sets a 2, com parciais de 23/25, 21/25, 25/19, 25/19, e 15/13, em partida realizada neste domingo no Maracanãzinho.

Com muitos erros nas primeiras parciais, os americanos venceram pela determinação da sua jovem equipe, que soube se reerguer e lutar pela medalha até o último ponto. A grande final do torneio masculino de vôlei, entre Brasil e Itália, acontece a partir das 13h15 deste domingo, também no Maracanãzinho.

Esta é a segunda medalha de bronze na história dos Estados Unidos, que tem também três ouros nas suas dez participações em Olimpíadas. Com a vitória na partida, os Estados Unidos coroam uma trajetória de recuperação no torneio. Após começar com duas derrotas consecutivas, contra a Itália e o Canadá, o time se reergueu após a partida contra o Brasil, sua melhor atuação até aqui. Depois de ter passado pela temida Polônia, nas quartas de final, a equipe caiu diante do saque italiano, que desarticulou o confronto pelas semifinais, na última sexta-feira.

Mesmo abalada com a derrota, a equipe voltou a quadra neste domingo valorizando a disputa pelo bronze, e foi buscar o resultado em mais uma inacreditável virada. Após perder os dois primeiros sets, a equipe reagiu, afinou a potência do saque e conseguiu burlar o paredão do bloqueio russo nas duas parciais seguintes, forçando o tie-break. A reação foi pavimentada pela variação dos ataques, com bolas colocadas ou de velocidade.

Na parcial decisiva, a equipe americana também esteve atrás do placar a maior parte do tempo, mas não desistiu e manteve o nível equilibrado do confronto até o último ponto. Controlando os erros, com maior eficiência no bloqueio e saque, os americanos viraram o placar no décimo ponto, encaixaram um ace para reafirmar a confiança do grupo e confirmaram a virada sobre uma Rússia visivelmente desinteressada pelo bronze.

