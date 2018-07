Decisão vale para time superar 'amareladas'

Após três finais seguidas nas últimas edições dos Jogos, o vôlei masculino vive situação rara: a possibilidade de dar adeus a uma competição na fase inicial. O técnico Bernardinho cobrou “lucidez” dos jogadores para superarem a França e não serem eliminados em casa.

“Como é o clique para fazer com que eles não sintam pressão excessiva?”, questionou Bernardinho, após derrota para Itália, no sábado. “É uma geração que foi consistente no ciclo como um todo, mas bateu na trave muitas vezes. Se a gente está em casa tem mais expectativa. Temos que nos reagrupar”, disse.

O elenco viveu decepções recentes em outras decisões. Nos dois últimos anos, foram três vices, entre Liga Mundial, Pan-Americano e Mundial.

O treinador insistiu que o time precisa a equilibrar a velocidade do jogo. O erro custou duas derrotas seguidas para Estados Unidos e Itália e obriga a ganhar da França, adversário que também precisa da vitória para avançar.

“É preciso saber o momento de forçar o saque ou segurar depois de uma sequência de erros. O importante é estar lúcido permanentemente, pensar na ação e não na consequência”, disse Bernardinho.

A pressão também afeta os franceses, que perderam as duas primeiras partidas para os mesmos algozes brasileiros, Itália e Estados Unidos. Com média de 26 anos, os atletas disputam os Jogos pela primeira vez.

“A equipe é jovem e há quatro anos esperamos por esse momento. Os jogadores gostariam de passear, mas estão concentrados. Será uma partida dura e nervosa para ambos”, explicou ao Estado o técnico francês Laurrent Tillie.