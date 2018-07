Derrota de brasileiro em Pré-Olímpico aproxima Esquiva Falcão do Rio-2016

Esse é um dos dois entraves ainda existentes. Atualmente, a Aiba mantém seu veto histórico aos profissionais, mas o presidente da entidade, o chinês Wu Ching-kuo, vai levar o fim desta restrição à assembleia geral em 1.º de junho. A alteração, nos planos dele, teria efeito imediato e isso permitiria a profissionais lutarem em Baku a partir do dia 14, brigando por vagas na Olimpíada.

O outro entrave é o contrato que Esquiva tem com a promotora Top Rank, uma das maiores do mercado, que gere sua carreira. Ele tem um cronograma de lutas a cumprir e precisaria de autorização da agência para se dedicar ao boxe olímpico entre junho e agosto.

Diferente do que aconteceu com Yamagushi Falcão e Everton Lopes, que geraram atrito com a Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe) quando migraram para o boxe profissional, Esquiva manteve boas relações com o presidente Mauro Silva.

Também pesa a favor do medalhista olímpico o fato de que o titular dos médios na seleção desde a ida ao boxe profissional era o veterano Myke Carvalho, que quebrou o braço no último torneio preparatório para o Pré-Olímpico. A CBBoxe chamou às pressas o baiano Pedro Lima, que há muitos anos não fazia parte da seleção. Derrotado nas oitavas de final em Buenos Aires por um equatoriano, não deu indícios de que poderia fazer frente ao talento de Esquiva.

Além disso, a migração de Everton para o boxe profissional, no começo do ano passado, e o doping de Clelia Costa fizeram com que o Brasil visse serem reduzidas as chances de medalha. Esquiva seria a possibilidade de reverter esse quadro. Pelas redes sociais, o pugilista já disse que, se depender dele, quer tentar o ouro olímpico que escapou em 2012.