Derrota para colega impede brasileira de ser cabeça de chave na esgrima no Rio Em 13.º no ranking mundial na espada, Nathalie Moellhausen tinha tudo para ser uma das 16 cabeças de chave nos Jogos Olímpicos do Rio. Mas a esgrimista brasileira caiu nas oitavas de final do Campeonato Pan-Americano, nesta quarta-feira, no Panamá, e deve despencar na lista. Afinal, defendia o título conquistado no ano passado e o ranking leva em consideração os resultados das últimas 52 semanas.