Desempregada, Thaisa volta à seleção de vôlei e mira Olimpíada

Desempregada depois de rescindir contrato com o Vôlei Nestlé, de Osasco, Thaisa tenta deixar a incômoda situação de lado. A central está de volta à seleção brasileira feminina de vôlei após ficar fora da equipe do técnico José Roberto Guimarães durante toda a temporada internacional de 2015, enquanto se recuperava de cirurgias nos dois joelhos. "Esse ano fiquei muito ansiosa pela convocação. Quando o Zé anunciou o grupo e comecei a arrumar a mala para ir à Saquarema (RJ) a felicidade foi muito grande. Estou feliz de perceber que consigo fazer todo o treinamento da seleção", disse Thaisa, nesta quinta-feira, em conversa com a imprensa, no CT do vôlei.

De acordo com ela, durante a disputa da Superliga Feminina, ela ainda não estava treinando 100%. Agora, sente-se melhor fisicamente. "Aqui estou conseguindo acompanhar as meninas e isso tem sido uma grande vitória", contou. "Depois da operação não conseguia fazer exercícios básicos e fiquei em dúvida se ia conseguir voltar a jogar como antes."

Praticamente todo o elenco que deverá ir para a Olimpíada já treina em Saquarema. As exceções são a ponteira Fernanda Garay e a oposto Sheilla, que atuam na Europa e só se apresentarão "nas próximas semanas", de acordo com a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). Grávida, a levantadora Fabíola está em Brasília e ainda não sabe se voltará ao esporte ao tempo de disputar a Olimpíada.

"Acho que temos um time muito forte e com total condição de ganhar os Jogos Olímpicos. Sabemos que vai ser difícil, mas se tivermos o grupo forte e unido somos uma das equipes candidatas a medalha de ouro. Estamos nos doando e o astral do grupo está ótimo. Toda a equipe está motivada e trabalhando forte", garantiu Thaisa.