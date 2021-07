Destaque na estreia, Garay diz que Brasil soube controlar nervosismo nos Jogos Olímpicos de Tóquio

A seleção brasileira feminina de vôlei estreou com vitória nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Neste domingo, o Brasil venceu a Coreia do Sul por 3 sets a 0 (25/10, 25/22 e 25/19), na Ariake Arena, no Japão, pelo Grupo A. Após a partida, a ponteira Fernanda Garay - a maior pontuadora do confronto, com 17 pontos - comentou sobre a atuação.

"A estreia tem sempre nervosismo e ansiedade, mas hoje (domingo) conseguimos controlar esses sentimentos. Conquistamos a vitória que era o nosso objetivo e o resultado por 3 sets a 0 foi importante. Estou feliz, mas sabemos que o caminho é longo e já temos que pensar no próximo adversário", disse.

A levantadora Macris ressaltou a força do grupo brasileiro que contou com boa participação da oposta Rosamaria e da levantadora Roberta que entraram bem na partida. "Partida de estreia é sempre complicada e foi importante conseguir vencer em três sets. Hoje (domingo) todo mundo que entrou foi bem e sabemos que as 12 jogadoras estão prontas para entrar e ajudar e isso faz a diferença no nosso time", explicou.

A atacante Gabi também se destacou na partida de estreia e marcou 14 pontos. O Brasil terá como próximo adversário nos Jogos de Tóquio-2020 a República Dominicana. O time nacional duelará com as dominicanas às 7h40 (de Brasília) desta terça-feira.

Na última edição dos Jogos, no Rio de Janeiro, em 2016, a seleção feminina ficou em quinto lugar. O Brasil tem dois ouros e dois bronzes no feminino em Olimpíadas.