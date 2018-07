Dez eventos imperdíveis nesta quinta-feira de Jogos Olímpicos

QUINTA - 18 de agosto

Na reta final dos Jogos do Rio, o Brasil deve ter mais algumas medalhas nesta quinta-feira. Na canoagem de velocidade, com Isaquias Queiroz, há grande possibilidade, já que o brasileiro foi muito bem nas semifinais, com o melhor tempo entre os competidores. Triatlo e pentatlo moderno estreiam e a dupla Alison e Bruno Schmidt decide a cor de sua medalha (ouro ou prata) contra os italianos Nicolai e Lupo no vôlei de praia. Martine Grael e Kahena Kunze brigam pelo ouro na classe 49er FX da vela e Aline Silva estreia, na categoria até 75kg, na luta olímpica estilo livre apra mulheres. Confira os destaques: