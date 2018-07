Dez eventos imperdíveis para esta terça-feira de Olimpíada

TERÇA - 16 agosto

O Brasil pode chegar a mais um ouro na Olimpíada do Rio. Robson Conceição faz a final do peso ligeiro (60kg) nesta noite.

Para as equipes coletivas a emoção fica por conta do futebol feminino, que fará semifinal com a Suécia, e pelo vôlei e handebol femininos, que disputam as quartas de final. Confira os destaques: