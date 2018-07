Dez eventos para fechar a Olimpíada do Rio com 'medalha de ouro'

DOMINGO - 21 de agosto

Após 16 dias de programação intensa, os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro chegam ao fim neste domingo. E vai deixar saudades. Para fechar bem a edição de 2016, um confronto que promete marcar a Olimpíada é Brasil e Itália no vôlei masculino. Os rivais decidem o ouro no Maracanãzinho. Mais cedo, a emoção fica por conta da tradicional maratona masculina, com três brasileiros na disputa. Encerrando a programação esportiva, Estados Unidos e Sérvia fazem a final no basquete masculino. Às 20h, acontece a aguardada festa de encerramento no Estádio do Maracanã. Confira: