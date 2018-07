Dez eventos para não deixar passar nesta quarta-feira de Jogos

QUARTA - 17 de agosto

Mais um dia de competições e mais decisões para equipes e atletas brasileiros. Os Jogos estão caminhando para o seu final. Os holofotes estão todos na seleção de futebol masculino, que enfrenta Honduras nas semifinais, no Maracanã. O vôlei e o handebol masculino tentam chegar às semis, em caminhadas que não têm sido fáceis. Por fim, a brasileira Andreia Bandeira busca um espaço entre as quatro melhores boxeadoras da categoria peso médio (75kg), no Pavilhão 6. Confira os destaques do dia: