Dez eventos que você não deve perder nesta sexta-feira de Olimpíada

SEXTA - 19 de agosto

Quatro anos depois do pesadelo brasileiro na final do vôlei masculino, com direito a dois match points perdidos, a equipe de Bernardinho encara a Rússia nas semifinais da Olimpíada. O vencedor decide o título com Itália ou EUA, os outros semifinalistas. Antes, pela manhã, o Brasil torce por Isaquias Queiróz e Erlon Silva na canoagem de velocidade, categoria C2 1000m. A final é neste sábado. À tarde, é a vez de Priscilla Carnaval mostrar habilidade na pista do ciclismo BMX. Confira os destaques: