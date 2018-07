Dez eventos que você não deve deixar passar no penúltimo dia de Jogos

SABADO - 20 de agosto

O penúltimo dia da Olimpíada do Rio guarda fortes emoções no futebol. Brasil e Alemanha decidem o ouro no masculino. Neymar, que há quatro anos deixou escapar a medalha para o surpreendente México, quer se redimir ao lado das novas estrelas brasileiras, como Gabigol, Gabriel Jesus e Luan. Antes, Isaquias Queiroz e Erlon Silva lutam pelo lugar mais alto no pódio na categoria C2 1000m, na canoagem de velocidade. Anote a programação: