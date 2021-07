Diego Carlos elogia desempenho dos mais jovens da seleção contra Costa do Marfim

Em um jogo complicado, a seleção brasileira de futebol masculino ficou no empate por 0 a 0 com a Costa do Marfim , neste domingo, pela segunda rodada da fase de grupos dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020. Um dos líderes do time, o zagueiro Diego Carlos elogiou a dedicação de cada atleta na partida disputada no estádio Internacional, em Yokohama.

"Estou muito feliz, principalmente com o comprometimento da equipe e o desempenho. Vejo que os meninos estão querendo muito essa competição, como a gente, então pode ter certeza que tanto eu, quanto o Dani (Alves) e o Santos estamos muito focados e motivando eles junto com a comissão. Hoje (domingo) as pessoas viram o Brasil com um jogador a menos e a entrega que tivemos dentro de campo", disse.

A seleção brasileira atuou por quase o jogo inteiro com um jogador a menos. O meia Douglas Luiz foi expulso aos 13 minutos. Mas graças à intensidade e disposição dos atletas, o time foi capaz de fazer um jogo de igual para igual com os marfinenses.

Essa superação dentro de campo ligou o alerta para o desgaste físico dos jogadores, o que já era uma preocupação para a comissão técnica desde o início da Olimpíada. Nos últimos dias, a seleção teve uma rotina intensa de treinos e jogos, com pouco tempo para descansar.

"A comissão está preparando muito bem os jogadores. Logo depois da partida, temos uma recuperação muito importante porque sabemos que dentro de dois dias já teremos outro jogo. Então, eles estão bem focados nisso e nós, jogadores, também estamos ajudando bastante com comprometimento e responsabilidade para podermos nos recuperar", finalizou Diego Carlos.

A seleção se prepara agora para o jogo contra a Arábia Saudita, nesta quarta-feira, que encerra a fase de grupos de Tóquio-2020.