Empresária tem cargo na Autoridade Pública Olímpica oficializado

O Diário Oficial da União desta quarta-feira traz a designação do nome da empresária Luiza Trajano para exercer a função de representante da União no Conselho Público Olímpico da Autoridade Pública Olímpica (APO). A presidente Dilma Rousseff já havia anunciado a indicação da empresária para a função na última terça-feira em evento no Rio.

Luiza Trajano, presidente do Magazine Luiza, assume o lugar do ex-presidente do Banco Central Henrique Meirelles, que está deixando a função a pedido. A dispensa de Meirelles do cargo também está publicada no Diário Oficial desta quarta-feira.

O Conselho Público Olímpico é a instância máxima da Autoridade Pública Olímpica, formada por representantes dos governos federal, estadual e municipal. "Estamos indicando uma mulher empreendedora, batalhadora e com grande capacidade", descreveu Dilma ao anunciar o nome de Luiza Trajano na última terça-feira.