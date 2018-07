Dinamarca vence na prorrogação e vai à final no handebol masculino

Em um dos duelo mais equilibrados do handebol masculino, a Dinamarca venceu a Polônia na prorrogação, nesta sexta-feira, e garantiu seu lugar na final nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Os dinamarqueses venceram por 29 a 28, após empate por 25 a 25 no tempo normal, na Arena do Futuro.

Na decisão, os dinamarqueses terão pela frente a França, atual bicampeã olímpica e campeã mundial. A partida acontecerá neste domingo, data de encerramento dos Jogos Olímpicos, às 14h, na Arena do Futuro. A disputa pelo bronze entre Polônia e Alemanha será um pouco mais cedo, às 10h30, no mesmo local.

Os dinamarqueses começaram melhor a partida e chegaram a abrir 15 a 12. Mas os poloneses reagiram antes do intervalo e terminaram o primeiro tempo com apenas um gol de desvantagem: 15 a 16.

Na etapa final, a disputa foi ponto a ponto. Faltando 30 segundos, os dinamarqueses ficaram em vantagem de 25 a 24. Mas os poloneses foram ao ataque e empataram no último segundo, levando o jogo para a prorrogação.

No tempo extra, os dinamarqueses seguiram com ligeira superioridade e abriram três pontos de vantagem, algo raro neste jogo, ao marcarem 29 a 26 no placar. A Polônia até se esforçou para se reabilitar, mas já era tarde e a Dinamarca sacramentou a vitória.