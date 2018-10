Diogo fica em 6º nos saltos e Brasil tem dia sem medalha nos Jogos da Juventude

O Brasil passou em branco neste fim de semana nos Jogos Olímpicos da Juventude, que estão sendo disputados em Buenos Aires. Principal esperança de medalha neste domingo, Diogo Soares ficou em sexto lugar na competição de saltos da ginástica artística, mesma posição que obteve na final das argolas.

"Eu esperava tirar uma nota um pouquinho maior no primeiro salto. No segundo, acabei errando. Estou confiante para a próxima disputa e acho que tenho mais chances na barra", comentou o atleta, que vai fazer as finais da barra fixa e das paralelas nesta segunda-feira à noite.

No atletismo neste domingo, o melhor resultado foi de Érica Cavalheiro, que ficou na quarta colocação na prova dos 400m. Já no salto em altura, Elton Petronilho saltou 2,11m, fez a maior marca de sua carreira, mas terminou na quinta posição. O ouro foi do chinês Chen Long, que na segunda rodada de saltos marcou impressionantes 2,22m.

Já no vôlei de praia, o Brasil foi eliminado da competição em Buenos Aires. A dupla formada por Aninha e Thamela perdeu para as italianas Cláudia e Nicol - o masculino já tinha dado adeus ao torneio. E no tênis de mesa, Bruna Takahashi e Guilherme Teodoro perderam para os chineses Sun Yingsha e Wang Chuqin na competição de equipes mistas.

"Só em participar dos Jogos já vale muito, pois não é fácil classificar e ainda ficar entre os 16 mais bem colocados do torneio. A gente sempre tira algumas coisas importantes do campeonato, tanto taticamente quanto na preparação. Fiquei um pouco nervoso antes dos Jogos. Se estiver em uma próxima Olimpíada, eu já estarei mais ambientado ao clima", comentou Guilherme Teodoro.