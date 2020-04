Dirigente do COI aponta avanço na economia japonesa com Jogos Olímpicos em 2021

O australiano John Coates, presidente da Comissão de Coordenação de Tóquio 2020 e ex-vice-presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), mostrou otimismo, nesta quinta-feira, com a realização dos Jogos Olímpicos no ano que vem. Segundo o dirigente, as competições servirão para avançar a economia japonesa após o impacto da pandemia de coronavírus.

"O Japão estará como o resto do mundo, em uma crise econômica, talvez uma recessão, e esses Jogos são uma oportunidade muito positiva de um estímulo econômico. Esses Jogos podem impulsionar a economia novamente. Podem ser o renascimento da indústria do turismo e oferecerem oportunidades para as operadoras hoteleiras e companhias aéreas. Eles obviamente fornecerão empregos, com novos eventos na primavera", disse Coates, durante conferência de imprensa após a reunião de revisão feita por teleconferência entre o COI e os organizadores dos Jogos.

Político, o dirigente australiano fez elogios ao primeiro-ministro japonês Shinzo Abe. "O primeiro-ministro Abe é um homem muito inteligente e não tenho dúvidas de que, quando ele propôs adiar os Jogos por um ano, ele tinha em mente o estímulo econômico positivo que isso proporcionaria a Tóquio e ao Japão no meio do que seria uma desaceleração. Acho que haveria muitas outras cidades e países em todo o mundo desejando uma oportunidade semelhante."

Coates revelou que a manutenção dos locais dos jogos é uma outra preocupação, mas que já está sendo negociada. "Existem vários locais envolvidos, que têm contratos diferentes, e existem diferentes entidades que possuem locais. Alguns deles são entidades privadas, outros são públicos, portanto todas as situações são diferentes. Temos que analisar cada caso diferente de maneira muito elaborada e muito clara."

Coates disse que o nível da competição será mantido no mais alto padrão tanto dentro das quadras, pistas e piscinas como do lado de fora. "Nós já começamos a nos reunir com as federações internacionais para discutir quais são os custos adicionais para mantê-las bem. Não permitiremos que qualquer uma de nossas federações entre em colapso, nós as ajudaremos."