Djokovic elimina espanhol e está classificado para as quartas de final na Olimpíada de Tóquio

O sérvio Novak Djokovic derrotou, nesta quarta-feira, o espanhol Alejandro Davidovich, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em 1h23, e está classificado para a disputa das quartas de final dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Djokovic, mais uma vez, não precisou de muito esforço para somar mais um triunfo. O primeiro colocado no ranking mundial se apoiou em um saque consistente, com direito a seis aces no primeiro set, e de boas bolas do fundo de quadra. Em alguns lances, o sérvio até exagerou na tentativa de uma jogada mais rebuscada.

O próximo adversário de Djokovic será o japonês Kei Nishikori, que eliminou o bielo-russo Ilya Ivashka, também por 2 a 0: 7/6 (9/7) e 6/0. Medalha de bronze na Rio-2016, Nishikori deverá ser o primeiro real obstáculo do sérvio na competição olímpica. O tenista asiático é a única esperança do Japão de subir ao pódio na chave de simples do tênis, após a derrota de Naomi Osaka.

Mas não será fácil. Nishikori só tem duas vitórias, em 18 duelos contra Djokovic. A última vitória do japonês sobre o sérvio foi em 2014, no US Open. De lá para cá foram 15 derrotas consecutivas do asiático. A última vez em que estiveram frente a frente foi no Aberto da Austrália, de 2019.