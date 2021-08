Do coma pela meningite à prata na Paralimpíada de Tóquio: a história de Rodolpho Riskalla

A primeira pergunta que Rodolpho Riskalla, medalhista de prata nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, fez para os médicos antes de decidir pela amputação tibial das duas pernas foi: “Eu vou poder voltar a montar a cavalo?”. O ano era 2015 e Riskalla, competidor de hipismo convencional, viu a vida mudar depois de vir ao Brasil para visitar o pai que estava doente. O cavaleiro adquiriu uma meningite bacteriana que o fez adoecer e levá-lo ao coma, impedindo-o de voltar à França, onde morava na época.

Leia Também Ao som de Beyoncé, Rodolpho Riskalla ganha prata no hipismo adestramento na Paralimpíada

Quando acordou, Riskalla não sentia mais as mãos. Perdeu todos os dedos da mão direita, e parte dos dedos da mão esquerda. Por haver uma baixa sensibilidade nas pernas, ainda tinha esperança de que não fosse necessário amputar os pés. Mas ao saber que seria submetido a uma série de cirurgias e de que passaria mais um longo tempo no hospital, resolveu pela amputação.

Passados cinco anos da operação, Rodolpho Riskalla conquistou, nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, a sua primeira medalha paralímpica. A prata veio na prova de hipismo na categoria adestramento classe IV (para atletas com comprometimento leve em um ou dois membros e com deficiência visual moderada). Montado no cavalo Don Henrico, companheiro desde 2017, o brasileiro de 37 anos fez uma apresentação consistente e teve 74.659 na pontuação total, sendo superado apenas pela holandesa Sanne Voets, que levou o ouro com a pontuação de 76.585.

Nascido em São Paulo, em 1984, Rodolpho Riskalla começou a competir no hipismo aos 8 anos. A proximidade com o esporte vem de uma família de pais que já tinham o hábito de montar a cavalos. A mãe Rosangele, atual treinadora do cavaleiro, já o treinava desde pequeno no Clube Hípico de Santo Amaro, escola de equitação localizada na capital paulista.

Com 17 anos, Riskalla fez as malas e se mudou sozinho para a Europa, com o objetivo de se aperfeiçoar no hipismo e de se desenvolver como cavaleiro. Se profissionalizou no esporte, chegou a vencer algumas competições, mas sem condições de ter um cavalo que o levasse a patamares maiores na modalidade, resolveu interromper a trajetória no hipismo depois de desempenhos abaixo do esperado. Vivendo na França, ele dava aulas e treinava outros cavaleiros, enquanto conciliava com o trabalho que tinha na empresa do setor de luxo, Christian Dior.

Missão: Paralimpíada

Quando estava no hospital, Rosangele colocou ao lado da cama do filho uma foto em que aparecia Rodolpho competindo. O cavaleiro lembra que, apesar de ter dúvidas se era possível voltar a montar sem as duas pernas, a fotografia o estimulava. “Eu estava deitado e ficava observando esses retratos em que estava competindo em anos anteriores. Eu disse para mim mesmo que era possível voltar ao hipismo, e isso me motivou”, disse Riskalla em entrevista ao canal da Federação Equestre Internacional.

O brasileiro disse à mãe, na época, que gostaria de voltar a competir com o objetivo de chegar a uma paralimpíada. Mas diferente do que Rosangele pensava, Rodolpho não estava pensando nos Jogos Paralímpicos de 2020, mas na Paralimpíada do Rio de Janeiro.

Depois de ser submetido a um longo e intenso tratamento, às sessões de fisioterapia e precisar se adaptar às próteses, ele conseguiu alcançar o objetivo. Na Paralimpíada do Rio, em 2016, contudo, Rodolpho Riskalla não conseguiu chegar aos pódios. Ele alcançou a 10ª colocação na prova individual e ficou em 7ª na classificação por equipes.

Com o tempo, Rodolplho Riskalla foi conseguindo aprimorar o seu rendimento. Passar mais tempo com o cavalo Don Henrico, cedido pela amiga e amazona alemã, Ann Kathrin Linsenhoff, também ajudou o brasileiro a conquistar melhores resultados nas provas de Adestramento Paraequestre, tanto em equipes como em disputas individuais.

Rodolplho foi tricampeão do Concurso Internacional Parequestre de Doha, no Catar, e tricampeão da mesma competição em Mannheim, na Alemanha. Ele também conquistou o ouro no individual no Hartpury Festival of Dressage na Inglaterra, em 2019. Um ano antes, em uma das competições mais importantes do ciclo paralímpico, foi prata no individual e estilo livre no Mundial dos Estados Unidos.

"Sempre quero mais. Quero vencer, ser o melhor. Sempre fui assim. Foi assim que passei por isso, porque consegui me adaptar. Adaptabilidade é a palavra-chave, e forçar um pouco seus próprios limites. Todos nós temos mais força do que pensamos ter", afirmou o cavaleiro, agora medalhista paralímpico.