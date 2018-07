Doda fica em nono lugar na final dos saltos na Olimpíada

A irregularidade de Alvaro de Miranda Neto e Pedro Veniss impediu que os dois cavaleiros brasileiros chegassem ao pódio olímpico do hipismo tanto na prova por equipes, na quarta-feira, quanto no individual, nesta sexta-feira. Doda encerrou sua participação com uma pista limpa montando Cornetto K e terminou em nono lugar, empatado com outros seis. Veniss, com Quabri De L'Isle ficou em 16º, empatado com mais dois conjuntos.

Neste sexta, na final individual, cada conjunto fez duas pistas. A competição começou com todos os 33 finalistas zerados. Na primeira apresentação, os três brasileiros cometeram ao menos uma falta, repetindo o que aconteceu na final por equipes, na quarta, quando o Brasil perdeu a chance de conquistar uma medalha e terminou na quinta colocação.

Eduardo Menezes, com Quintol, perdeu oito pontos e não passou para a segunda parte da final, restrita aos 24 melhores. Doda e Pedro Veniss continuaram na competição. Na segunda apresentação, Veniss perdeu só um ponto, por estourar o tempo, enquanto Doda fez pista limpa.

Até haveria a possibilidade de ele disputar uma medalha, mas para isso todo mundo que viria depois dele precisaria errar, o que não aconteceu. Pelo contrário. Seis competidores zeraram seus percursos e precisaram da disputa de um desempate para definir o pódio do Rio-2016.

O britânico Nick Skelton levou o ouro após zerar o percurso e completar a pista em 42s82, mais rápido do que o sueco Peder Fredericson, com 43s35. O bronze ficou com o canadense Eric Lamaze, que cometeu quatro faltas, assim como o suíço Steve Guedart, que foi mais lento e ficou na quarta posição.

De qualquer forma, esse é o melhor resultado de Doda em grandes competições em provas individuais. Dono de duas medalhas olímpicas por equipes, ele foi oitavo colocado em Atlanta, em 1996, e 12.º em Londres. Em Mundiais, seu melhor resultado é uma nona posição.

