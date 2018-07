Dois dos supostos terroristas presos frequentavam templo muçulmano em São Paulo

O sheik da Mesquita do Pari, Rodrigo Rodrigues, de 39 anos, disse que dois dos supostos terroristas presos nesta quinta-feira, 21, pela Polícia Federal frequentavam o templo muçulmano já região central de São Paulo e que não haviam apresentado nenhuma conduta suspeita.

Rodrigues criticou a prisão de Vitor Barbosa Magalhães e Mohamad Mounir Zakaria pela Operação Hashtag e a forma como o caso foi divulgado pelo ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Magalhães mora em Guarulhos, na Grande São Paulo, e Zakaria é vizinho da Mesquita.

"Talvez eles tenham curtido alguma coisa na internet e por isso caíram como bode expiatório para a Polícia Federal mostrar para o mundo que ela pode prender quem quiser", disse. "Cabe à Polícia Federal provar aquilo está sendo divulgado", completa.

Sheik da Mesquita do Pari há três anos e professor de ensino religioso, Rodrigues descreveu os dois homens como pessoas "tranquilas" e que "não tinham um discurso de ódio". Ele disse que já suspeitava que alguma ação policial envolvendo muçulmanos fosse ocorrer às vésperas dos Jogos Olímpicos do Rio e que o radicalismo do Estado Islâmico é combatido pela religião.

"Essa idéia de radicalismo, extremismo, eles aprendem na internet e não na Mesquita. Tanto aqui no Brasil como na Europa. Nós todos repudiamos o que o Estado Islâmico faz, de se apropriar do Islã para justificar seus atos. Em nenhum momento a Polícia Federal procurou a Mesquita para ajudar a identificar condutas suspeitas, afirmou.