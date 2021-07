Atletas como Douglas Souza e Rayssa Leal agitam as redes com fotos e informações da Vila Olímpica

Os atletas do Time Brasil já estão a todo vapor na Olimpíada de Tóquio 2020, e desde que todos chegaram ao Japão para o torneio, vários deles têm movimentado as redes sociais com os bastidores da Vila Olímpica, treinamentos e o dia a dia no país sede. Entre eles, os destaques, e novos queridinhos das redes sociais, o jogador de vôlei Douglas Souza e a skatista Rayssa Leal.

Por meio dos stories do Instagram ou, mais raramente, pelo twitter, os atletas brasileiros mostram todos os tipos de curiosidades e experiências de suas rotinas em Tóquio. Douglas Souza (@douglasouza) é a sensação dos bastidores da Olimpíada. Ele já ganhou mais de um milhão de seguidores no Instagram nos últimos dias e diverte o público com seu jeito engraçado e espontâneo.

A skatista Rayssa Leal, de apenas 13 anos, é outra das queridinhas dos amantes das Olimpíadas. Em seu Instagram (@rayssalealsk8) tem mostrado o dia a dia dos treinos da equipe de skate, modalidade estreante em Tóquio. Rayssa também criou uma conta no twitter para interagir com os fãs e ganhou apoio de vários famosos, como a ex-BBB Juliette Freire.

Eu não sei usar isso aqui também não, mas eu vou na onda desse povo. Kkkk Se prepare que eles são tudo gaiato e cheios de manias. Bem-vinda e boa sorte, bb! Representa nosso Nordeste e nosso Brasil, vc é braba — Juliette (@juliette) July 20, 2021

Atleta mais "influente" do Time Brasil nos Jogos Pan-Americanos de 2019, em Lima, o ginasta Arthur Nory (@arthurnory), segue como um dos mais engajados em mostrar a rotina na Olimpíada. Apesar dos mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, o atleta voltou a ser hostilizado após cinco anos do caso em que fez injúrias raciais contra o colega, e se desculpou mais uma vez sobre o caso.

Atletas de esportes menos populares no Brasil também movimentam suas redes e atraem público com os bastidores da maior competição de esportes do mundo. O canoísta Pepe Gonçalves (@pepehgoncalves) que disputa na categoria Slalom e o atleta de badminton, Ygor Coelho (@co3lho12) são dois dos nomes que estão ativamente mostrando suas passagens pela Olimpíada de Tóquio.

Outros brasileiros em Tóquio que também merecem menção por seu empenho nas redes sociais, e esperamos que logo também pelo empenho nas competições, são as companheiras de equipe, e de quarto, Duda Amorim (@duda18amorim) e Tamires Morena (@tamiresmorena) do handebol feminino, o atleta de salto-triplo Almir Junior (@3almirjr), e o canoísta, e esperança de medalha para o Brasil, Isaquias Queiroz (@isaquias_lx).