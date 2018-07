Aprendemos desde pequenos que nunca devemos falar nunca. Mas quando se trata do time de basquete dos Estados Unidos, campeão da Olimpíada de Barcelona, este ditado pode ser ignorado. Sem medo de errar, jamais vai existir uma equipe tão talentosa, espetacular e imbatível como aquela que o técnico Chuck Daly reuniu para a disputa dos Jogos de 1992.

Michael Jordan e Scottie Pippen, do Chicago Bulls; Magic Johnson, do Los Angeles Lakers; Larry Bird, do Boston Celtics; Patrick Ewing, do New York Knicks; Charles Barkley, do Phoenix Suns; John Stockton e Karl Malone, do Utah Jazz; Clyde Drexler, do Portland Trail Blazers; Chris Mullin, do Golden State Warriors; e David Robinson, do San Antonio Spurs.

Para completar a lista de 12 convocados foi chamado Christian Laettner, da Universidade DUKE, de enorme tradição no basquete norte-americano.

Uma polêmica marcou a formação da equipe. Liderados por Jordan, os jogadores da NBA exigiram que Isiah Thomas, do Detroit Pistons, não fosse chamado para o grupo. Thomas e o time todo do Detroit não era bem visto por grande parte dos jogadores da NBA por causa de sua postura violenta e prepotente durante os jogos.

Com este problema resolvido, o Dream Team foi para a quadra e aí não sobrou nada para ninguém. Sem vaga antecipada para os Jogos de Barcelona, a valorosa equipe teve de disputar o Pré-Olímpico do Oregon. E o mundo pôde ver que alguns dos melhores jogadores de basquete de todos os tempos não estavam para brincadeira. O primeiro duelo foi com Cuba: 136 a 57. Depois desse massacre foram mais cinco vitórias fáceis. A menor diferença foi de 38 pontos, contra Porto Rico.

Com o entrosamento cada vez maior, os astros foram para Barcelona como o maior destaque dos Jogos. Pela primeira vez os profissionais do basquete americano iriam disputar a Olimpíada. Os Estados Unidos queriam retomar a medalha de ouro, depois de ficar apenas em terceiro em Seul-1988, atrás de União Soviética e Iugoslávia. Além de perder também o Mundial de 1990, na Argentina, para os iugoslavos.

Na estreia, não houve pena de Angola: 116 a 48. A forte Croácia não teve chance: 103 a 70. A Alemanha foi massacrada como se fosse um grupo de iniciantes: 111 a 68. Nem os 24 pontos de Oscar para a seleção brasileira foram suficientes para abalar o maior time da história: 127 a 83. A poderosa Espanha também não conseguiu "enxergar" a bola no fim da primeira fase: 122 a 81.

IMPLACÁVEIS

Nas quartas de final, Jordan e Magic seguiram implacáveis: 115 a 77 sobre Porto Rico. A vaga na decisão foi conquistada de uma forma impressionante. A Lituânia possuía na equipe lendas como Marciulionis e Sabonis, mas deu a impressão em alguns momentos de que tratava de um time amador. Placar final: 127 a 76.

A decisão foi diante do timaço da Sérvia, que tinha Petrovic (morto em um acidente de carro na Alemanha, em 1993, aos 28 anos de idade), Radja e Kukoc. Todos foram jogar depois na NBA e com bastante sucesso: 117 a 85. Em oito jogos disputados na Olimpíada, o Dream Team marcou 938 pontos. Charles Barkley foi o cestinha, com 144 pontos, seguido de Michael Jordan (119) e Karl Malone (104).

"Se esse era para o ser o fim, tudo bem. Estava satisfeito em fazer parte desse time", disse Earvin Magic Johnson, que no ano anterior aos Jogos havia anunciado ser portador do vírus da AIDS.

"Meu pai sempre me falava da importância do hino nacional e de servir à pátria. Acho que ele ficou orgulhoso de mim", afirmou Larry Byrd, que sofreu muito com dores na coluna durante as partidas.

Os Estados Unidos voltaram a formar outros times que até chegaram a ser chamados de Dream Team, mas nenhum teve o mesmo carisma e nem capacidade de jogar basquete como aquele que deixou os espanhóis no ginásio e todos os fãs do basquete de boca aberta durante os 14 dias de duração da disputa do basquete em Barcelona-1992.

A participação dos profissionais da NBA nos Jogos Olímpicos serviram em curto prazo para melhorar o nível dos jogos de basquete em todo o mundo, mas jamais uma equipe conseguiu nem chegar perto do desempenho do verdadeiro Dream Team.