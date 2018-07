Duelos decisivos marcam última etapa da Diamond League, em Bruxelas

Nova sensação entre as velocistas, a jamaicana Elaine Thompson vai tentar coroar uma temporada fantástica, que teve como ponto alto as medalhas de ouro nos 100m e 200m rasos, e uma de prata no revezamento 4 x 100m nos Jogos do Rio, em agosto. Agora ela vai tentar a partir desta sexta-feira, em Bruxelas, o título dos 100m na Liga Diamante.

Aos 24 anos, ela tem a vantagem na competição sobre a holandesa Dafne Schippers, que já carimbou o título da temporada nos 200m. A atleta europeia só tira a conquista de Elaine se vencer a prova e a jamaicana não chegar em segundo lugar. Aí ela conseguiria a dobradinha nas duas provas de velocidade.

"Será minha última prova de 100m na temporada e espero conseguir um bom tempo. Se eu vencer a Liga Diamante, será incrível", afirmou Elaine Thompson, que evita comparações com o maior astro das pistas de seu país. "Eu não sou a próxima Usain Bolt. Eu sou a próxima Elaine Thompson", continua.

No total, 16 atletas serão coroados campeões da temporada, mas a briga maior será entre Elaine e Dafne. Outro duelo bom será entre queniano Ferguson Cheruiyot Rotich e o francês Pierre-Ambroise Bosse, nos 800m. Nos 1.500m, a disputa está entre Asbel Kiprop e Elijah Manangoi, enquanto nos 400m com barreiras o título ficará entre Eilidh Doyle e Cassandra Tate.

Já o campeão do salto em altura será decidido no último dia com quatro atletas. Quem lidera é Bogdan Bondarenko, que tem seis pontos de vantagem sobre o quarto colocado, Robbie Grabarz. Entre eles estão Mutaz Essa Barshim e Erik Kynard. Isso implica que quem vencer a etapa da Liga Diamante em Bruxelas será coroado campeão da temporada.