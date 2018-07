Dunga elogia atuação dos ‘olímpicos’ na seleção principal

Os jogadores com idade olímpica convocados para a Copa América passaram no primeiro teste do técnico Dunga. Dos sete presentes na lista do treinador, quatro foram testados na vitória sobre o Panamá: Douglas Santos, Fabinho, Rodrigo Caio e Gabriel. Mesmo contra um adversário frágil, que praticamente não incomodou o Brasil, todos foram bem. “Terminamos o jogo com quatro jogadores chamados olímpicos em campo. E o time continuou criando situações de gol e pressionando”, disse o técnico.

Rodrigo Caio substituiu Renato Augusto como volante, protegendo a zaga e saindo com passes precisos; o lateral Douglas Santos agradou por ter chegado ao ataque; Fabinho não comprometeu ao entrar na direita, no lugar de Daniel Alves, e Gabriel, autor do segundo gol, foi o mais elogiado.

Para Douglas Santos, a estreia no time principal foi uma forma de reviver as dificuldades do passado. “Na hora do Hino Nacional, passou um filme bom da minha infância e de todas dificuldades que vivi até chegar até aqui. Acho que tive uma boa atuação”, disse o lateral do Atlético-MG. Embora tenha ido bem, Douglas Santos deve perder o lugar para Filipe Luis, que chegou ontem à concentração da seleção após perder a final da Liga dos Campeões pelo Atlético de Madrid. Casemiro, do Real Madrid, também se apresentou.

RISCO DE CORTE

Do grupo de olímpicos que não atuou domingo, apenas Marquinhos estava disponível. O goleiro Ederson e o meia Rafinha, com problemas musculares, correm inclusive risco de corte. Dunga deve decidir hoje se permanecem ou não no grupo. Se Ederson for cortado a opção é Marcelo Grohe. No caso de Rafinha, o substituto pode ser Wallace ou Luan, ambos do Grêmio, Ganso e até Gabriel Jesus. Se tiver o problema do visto americano resolvido hoje, como promete o Palmeiras, voltará a ser considerado pelo treinador.