Dunga fará convocação para Olimpíada no dia 29 de junho

O técnico Dunga vai anunciar a lista de convocados para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro no dia 29 de junho. Contando com o reforço de Neymar, ausente na Copa América Centenário por decisão do Barcelona, o treinador vai chamar 18 jogadores, três deles com idade acima dos 23 anos.

Neymar, de 24 anos, já é certo no trio acima de 23 anos. A expectativa é quanto aos outros dois escolhidos pelo treinador. O zagueiro Miranda, de 31, e o meia Willian, de 27 anos, são os mais cotados para dar maior experiência ao grupo olímpico.

Quanto aos jogadores mais jovens, Dunga indicou alguns nomes certos no Rio-2016 ao fazer a convocação para a Copa América. Na lista de 23 atletas que vão competir nos Estados Unidos, o treinador incluiu sete jogadores com idade olímpica.

São eles: o goleiro Ederson, o zagueiro Marquinhos, os laterais Fabinho e Douglas Santos, o zagueiro Rodrigo Caio, o meia Rafinha Alcântara, e o atacante Gabriel. Eles devem aproveitar a competição nos EUA para ganhar experiência e tentar conquistar a confiança do treinador, que terá tempo para fazer testes na equipe ao fim da Copa América Centenário.

Os Jogos Olímpicos do Rio serão disputados entre os dias 5 e 21 de agosto, mas os torneios de futebol, masculino e feminino, terão início no dia 3 e serão finalizados no dia 20.