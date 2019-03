Dupla brasileira da classe Nacra 17, na vela, inova para acertar patrocínio

A dificuldade em conseguir patrocínios é uma realidade de muitos atletas olímpicos brasileiros e se acirrou após um período de bons ventos antes dos Jogos do Rio, em 2016. E diante desse panorama sombrio, a velejadora Gabriela Nicolino, que compete na classe Nacra 17 ao lado de Samuel Albrecht, teve a ideia de buscar recursos via patrocínio incentivado.

“É uma das formas que a nossa confederação utiliza para captação de recursos. Daí nos veio a ideia de tentar um projeto pessoal para viabilizarmos a compra de mais material e estrutura para nossa campanha”, comentou a atleta, lembrando que já havia tentado de muitas formas se aproximar de parceiros, mas sem muito sucesso.

“Nossa equipe conseguiu resultados expressivos como o 5.º lugar no Mundial, medalha de prata na etapa da Copa do Mundo de Miami e a vaga para os Jogos Pan-Americanos. Contatamos diversas empresas se juntarem ao projeto e mesmo assim obtivemos poucos retornos positivos. Há interesse, mas é difícil converter-se em um patrocínio”, explica.

Foi aí que ela recebeu um “match” no Clube do Patrocínio, um site que busca aproximar patrocinadores de projetos. No caso, a atleta fez um cadastro na plataforma e o algoritmo acabou cruzando os interesses dela com os de uma empresa. “Ele faz recomendações automáticas analisando a nossa base de dados de mais de 100 mil projetos, a maior base de projetos do Brasil”, conta Sadi Neto, gestor do Clube do Patrocínio pela Golden Goal.

Foi aí que Gabi e o Grupo Cobra chegaram a um acordo via Lei de Incentivo. “Eles demonstraram alinhamento com os valores e características do nosso esporte, entraram em contato e negociamos uma cota de patrocínio. Foi um valor expressivo, basicamente representa que vamos poder renovar grande parte do nosso material de treinamento no Brasil, com novas velas e um bote motorizado novo, usado pelo nosso técnico Paulo Ribeiro para nos acompanhar na água”, festeja a velejadora.

Gabi mostrou que através das leis de incentivo atletas podem criar projetos e obter patrocínio sem que isso tenha um impacto financeiro nos parceiros, uma vez que o valor investido será deduzido de impostos. “Essa mecânica aumenta consideravelmente a possibilidade de um atleta obter patrocínio, pois assim como no patrocínio tradicional, o patrocínio incentivado de forma geral também permite a exposição da marca do patrocinador e outras forma de ativação”, lembra Sadi Neto.

O Brasil já tem a vaga garantida na classe Nacra 17 nos Jogos Olímpicos de Tóquio, conquistada por Gabi e Samuca no último Mundial, na Dinamarca. Mas eles ainda precisam confirmar que serão os representantes do País.

“A preparação é extremamente dura e custosa. São horas e horas de água, além de muitas viagens para competições e treinos. É importantíssimo que todas as horas dedicadas sejam aproveitadas 100% para desenvolvermos a técnica e selecionarmos o melhor material possível para estas grandes competições. O patrocínio do Grupo Cobra entra com este diferencial, de nos possibilitar qualidade no treino e estrutura para avaliarmos e selecionarmos as melhores velas para os grandes eventos”, diz Gabi.