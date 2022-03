Duplantis alcança marca de 6,19m e bate recorde mundial no salto com vara

O sueco Armand Duplantis bateu seu próprio recorde no salto com vara, nesta segunda-feira, no meeting indoor, em Belgrado, capital da Sérvia. O campeão olímpico em Tóquio alcançou a marca de 6,19m, superando em um centímetro seu recorde anterior conquistado em Glasgow, em 2020, também em pista coberta.

Após a conquista da marca, o saltador de 22 anos analisou o feito e comemorou: "Acho que tentei saltar 6,19m umas 50 vezes. Faz muito tempo. Eu nunca tive uma altura que me deu tantos problemas, então é uma sensação muito boa. Foi muito difícil nos últimos dois anos. Estou muito feliz", declarou o sueco.

O recorde do salto com vara pertenceu ao ucraniano Sergei Bubka por décadas, até que em 2014, Renaud Lavillenie ultrapassou o sarrafo colocado na altura de 6,16m. O francês, no entanto, não conseguiu melhorar a performance e sofreu com derrotas em importantes competições, como os Jogos Olímpicos do Rio-2016, em que foi superado pelo brasileiro Thiago Braz, detentor do recorde olímpico de 6,03m.

Mondo Duplantis breaks the men’s pole vault world record for a third time (20 feet, 3+ inches). Puts in perspective Sergey Bubka, who broke outdoor record 17 times and indoor record 18 times back when they were separate and raised the bar by a foot. pic.twitter.com/FYlbJ1iaBe https://t.co/n096MFlquF — Nick Zaccardi (@nzaccardi) March 7, 2022

Na Olimpíada de Tóquio, em 2021, Duplantis já era tido como o grande favorito à medalha de ouro e não teve dificuldades para superar os concorrentes. Christopher Nilsen (prata), dos EUA, e Thiago Braz (bronze) não conseguiram atingir a marca de 6m, enquanto o jovem sueco passou com facilidade e começou a tentar a quebra do recorde olímpico e mundial de uma única vez. Com o sarrafo a 6,19m - mesma marca alcançada nesta segunda-feira -, errou as três tentativas, mas ficou com o ouro (6,02m).

Depois da quebra do recorde, Armand Duplantis voltará a Belgrado no fim deste mês para a disputa do Campeonato Mundial Indoor de atletismo. A competição ocorrerá entre os dias 18 e 20 de março.