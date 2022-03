Duplantis bate novo recorde mundial no salto com vara; Thiago Braz é prata

Armand Duplantis não cansa de bater recordes. No Campeonato Mundial Indoor, disputado em Belgrado, capital da Sérvia, o saltador sueco alcançou a marca de 6,20m e conquistou novo recorde mundial no salto com vara. Sem correr riscos de perder o lugar mais alto do pódio, foi pouco ameaçado e após saltar 6,05m passou a se concentrar na quebra do recorde.

Após falhar em duas tentativas, Duplantis finalmente pôde comemorar o salto de 6,20m. No último dia 7 de março, também em Belgrado, o sueco já havia quebrado o recorde, com salto de 6,19m, apenas um centímetro abaixo da nova marca.

O brasileiro Thiago Braz também mostrou que está no páreo para uma nova medalha em Paris-2024, após as conquistas no Rio-2016 e Tóquio-2020. Braz vivenciou momentos complicados na carreira após o ouro conquistado nos Jogos Olímpicos da capital fluminense. Na reta final do ciclo para Tóquio, se recuperou e subiu ao pódio novamente. Agora, segue firme na busca por quebrar seus próprios recordes.

O brasileiro saltou 5,95m e ficou com a medalha de prata. Essa foi a segunda melhor marca da carreira de Thiago Braz, ficando atrás somente do recorde olímpico, de 6,03m, atingido no Rio de Janeiro. O saltador brasileiro também passa a ser dono do recorde sul-americano indoor.

O bronze ficou com o norte-americano Chris Nilsen, com 5,90m. O quarto colocado foi o francês Renaud Lavillenie, que não conseguiu superar a marca de 5,85m.