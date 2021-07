Duplas brasileiras do vôlei de praia feminino conhecem adversárias nos Jogos de Tóquio

As duplas que irão representar o Brasil no torneio de vôlei de praia feminino dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 conheceram seus adversários na competição. Os grupos foram definidos em sorteio realizado, em Moscou, na Rússia. A primeira fase da disputa olímpica vai de 24 a 31 deste mês, com as rodadas eliminatórias disputadas de 1.º a 7 de agosto.

Na competição feminina, Ágatha e Duda estão no Grupo C ao lado das canadenses Bansley/Brandie, das chinesas Wang/Xia e das argentinas Gallay/Pereyra (ARG). “Na verdade, sabemos que não existe jogo fácil nas Olimpíadas, mesmo as equipes que se classificaram através da Continental Cup, que estão em posições mais baixas no ranking, demonstraram em seus jogos que tem total condição de vencer", afirmou Marco Char, técnico da dupla brasileira.

"Acredito que essa edição dos Jogos é uma das mais equilibradas de todos os tempos, a alternância dos pódios desse ano no Circuito Mundial é a prova disso. Seguimos confiantes de colocar em prática tudo aquilo que treinamos ao longo desse ciclo olímpico”, acrescentou o treinador.

Ana Patricia e Rebecca jogam no Grupo D ao lado das americanas Claes/Sponcil, das letãs Kravcenoka/Graudina e das quenianas Makokha/Khadambi (QUE). “Estamos em Gstaad (Suíça) e fiz questão de assistir ao sorteio aqui. E nosso grupo é um grupo forte. Tem o time do Quênia, que é o quarto colocado da chave e vai ser nosso primeiro jogo, que é considerado mais fraco que os outros, mas é um time que vem pela Continental Cup e vem forte. Os outros dois times, os Estados Unidos e a Letônia, são dois times que já jogam o Circuito Mundial", analisou o técnico Reis Castro.

"Inclusive esse time dos Estados Unidos é perigosíssimo e ganhou as duas últimas competições do Circuito Mundial. E a Letônia ganhou o Pré-Olímpico lá na China. São dois times fortíssimos, já vai dar muito ritmo de jogo entre eles dois no primeiro jogo, e vão vir com um ritmo muito forte contra a gente. Mas a gente tem que estar preparado para todas as situações”, completou.