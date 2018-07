Dura realidade

Tão logo terminou a disputa de pênaltis que tirou o futebol feminino brasileiro da final olímpica, as redes sociais, com tirania e oportunismo que lhe são peculiares, foram tomadas por comentários desabonadores a respeito de Marta & Cia. Sobraram abordagens do gênero “Está no DNA delas serem perdedoras”, “Não fizeram gols em três jogos e ninguém criticou, ao contrário do que ocorreu com os rapazes”, “Elas não produziram, então não há o que lamentar”.

Reação de torcedor é assim mesmo, não há como cobrar coerência dele. A passagem do paraíso do incentivo para o inferno da crítica ocorre num piscar de olhos. A frustração prevalece, num momento desses, e o sujeito corre para o computador ou o celular, tecla meia dúzias de bobagens para desabafar e lavar a alma. Pouco importa se tem lógica ou não; tanto faz se queima trabalho e reputações.

Atitude semelhante não convém para analistas. Não valem a esculhambação do calor da hora nem o olhar piegas que tende a transformar as moças em grupo de coitadas. Noves fora o desejo de vê-las no alto do pódio, pela simpatia, pelo empenho e pela persistência, a realidade, descalçada das chuteiras, é cruel: o futebol feminino não existe no Brasil como atividade regular, porque é produto que não vende, diante da concorrência com o masculino.

Trata-se de uma ilusão que dá o ar da graça em Mundiais, Pan-Americanos e Olimpíadas. Ou nas festas de começo de ano da Fifa, quando a Marta aparece como a melhor do mundo. Ou seja, nos grandes eventos, em que há troféus e medalhas em disputa. Fora disso, é anonimato, ou quase; elas somem do noticiário e se viram para sobreviver.

A conversa fiada de sempre, após períodos de comoção, vem recheada de promessas oficiais, de CBF a governo, de atenção para a modalidade, de apoio às atletas e aos times, de campeonatos bem organizados etc e tal. A boa intenção fica engavetada num escaninho qualquer, até o próximo festival.

O descalabro aumenta quando surgem comparações com o futebol masculino. Estupidez tremenda e sem sentido. Os moços à disposição de Rogério Micale são todos titulares em seus respectivos clubes. Embora jovens, vários estão com a vida feita, senão milionários como Neymar ou a caminho disso, como Gabriel Jesus ou Gabigol. Desde pequenos são tratados a pão de ló, chovem propostas por eles.

Jogadoras dão graças a Deus quando surgem convites por aqui, em geral para curtas temporadas. As mais talentosas cavam pé de meia no exterior, em países como Suécia, Alemanha, EUA, que mantêm ligas em funcionamento normal. Por isso, ainda demora para que obtenham sucesso pleno em competições como os Jogos; o futebol feminino patrício continuará a bater na trave, pois vive de talentos esporádicos.

A seleção não jogou bem nas quartas e na semifinal, teve falhas e mostrou limitações. Caiu porque disputa é assim mesmo. Mas o problema não é pontual, e sim de estrutura. Essa não foi nem será modificada. (Se a memória não me trai, devo ter escrito algo semelhante em 2012, 2008...)

Censor de torcida. Modalidade nova, criada nesta Olimpíada doméstica, é a do controlador das manifestações do público. Primeiro apareceram zelosos guardiães da ordem para retirarem das arenas pessoas e cartazes de cunho político. Sossegaram só com liminares da justiça.

Agora, há os que pedem desculpas pelas vaias durante as provas e prometem para os gringos que vão “orientar” os frequentadores de arquibancadas a seguirem protocolo mais formal e condizente com o espírito olímpico. A necessidade de justificar-se veio depois das reclamações do francês Renaud Lavillenie, que perdeu a concentração na disputa do ouro no salto com vara por causa dos apupos da plateia.

Falta de assunto. A zoeira é nossa e válida, desde que não tenha violência. Ou bacana é europeu, que não vaia, mas atira bananas e imita macacos para irritar atletas negros?