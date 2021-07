'É uma loucura não ter controle sobre o seu corpo', diz Simone Biles sobre desorientações

Uma das principais estrelas da Olimpíada de Tóquio, Simone Biles usou as redes sociais nesta sexta-feira para comentar sobre a série de "twisties" — falta de referência de espaço enquanto o ginasta está no ar — que vem sentindo durante as competições na capital japonesa. A americana de 23 anos afirmou que está lidando com os episódios de desorientação desde terça-feira, dia 27, quando desistiu da disputa por equipes.

"É uma loucura não ter uma polegada de controle sobre opróprio corpo", disse Biles. "O mais assustador é não ter ideia onde estou no ar e como irei aterrisar", completou.

Se Biles pegou todos de surpresa quando se retirou da competição por equipes, ela surpreendeu mais ainda quando também se retirou da disputa individual geral, mesmo tendo liderado a pontuação nas classificatórias. A decisão, segundo a Federação Federação de Ginástica dos Estados Unidos (USA Gymnastics, na sigla em inglês) foi tomada após uma avaliação médica.

Simone Biles chegou a ser duramente criticada na internet pela desistência, de maneira pejorativa, como se houvesse escolha diante da fragilidade emocional da qual passa.

"Vocês não fazem ideia de como isso (twisties) são perigosos em uma superfície dura. Nem tenho que explicar por que coloquei minha saúde em primeiro lugar. Saúde física também é saúde mental."

Agora, Simone Biles tem alguns dias para pensar sobre sua participação nas finais por aparelhos, marcadas para os dias 1º, 2 e 3 de agosto em Tóquio. A atleta está classificada para os quatro eventos: solo, barras assimétricas, trave e salto.