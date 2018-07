Edson Pinheiro fica com o bronze nos 100m rasos T38

A primeira medalha do Brasil nesta terça-feira saiu no atletismo. Edson Pinheiro garantiu o bronze nos 100m rasos masculino T38 com o tempo de 11s26. O brasileiro ficou em terceiro enquanto o australiano Evan O'Hanlon ficou em segundo com 10s98 e o chinês Hu Jianwen conquistou o ouro com o tempo de 10s74.

Em sua terceira Paralimpíada, Edson consegue seu primeiro pódio. Com a conquista, o Brasil chega a 18 medalhas somente no atletismo. Vale destacar que medalhista de ouro, Hu Jianwen, quebrou o recorde mundial da prova.

"É maravilhoso. Dentro de casa, com essa torcida empolgante, e poder ganhar essa medalha é muito bom, é um momento único. É minha primeira vez em um pódio de Paralimpíada. A prova era muito forte e quem largasse melhor teria grandes chances. Eu estava treinado, mas 100m é um tiro. Fui dormir 3h da manhã pensando: "Amanhã é meu dia". Era o que estava faltando", disse o brasileiro em entrevista para o portal globo.com.

"Eu estou com 37 anos, achei que minha carreira ia dar uma reduzida agora. Acho que dá para trabalhar mais um pouco. Essa torcida empurrando foi fenomenal. Vou em busca de mais marcas" desabafou o atleta.

Edson Pinheiro nasceu no Acre e teve paralisia cerebral logo no parto devido à falta de oxigenação no cérebro. Em 2001, tentou praticar o tênis de mesa, mas não deu certo. Foi quando começou a praticar o atletismo. Foi desclassificado nos 400m rasos em Pequim-2008 e em Londres-2012.