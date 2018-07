Eduardo Paes revela voto para nomes das mascotes do Rio/2016

As mascotes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro foram apresentados oficialmente na manhã desta segunda-feira no Ginásio Olímpico Experimental Juan Antonio Samaranch, em Santa Teresa, zona sul da cidade.

O evento contou com a participação do prefeito do Rio, Eduardo Paes, do presidente do Comitê Rio 2016, Carlos Arthur Nuzman, e dos responsáveis pela criação dos principais símbolos da primeira Olimpíada da América do Sul.

Os embaixadores foram definidos em um processo que durou dois anos. A fauna foi a inspiração para o representante olímpico e a flora do paraolímpico. "A apresentação das mascotes era a peça que faltava para reforçar o engajamento. Eles personificam a Olimpíada, deixam os Jogos palpáveis", afirmou Beth Lula, diretora de marketing do Rio 2016.

Ao todo, 24 agências criativas nacionais participaram da concorrência para idealizar as mascotes. A vencedora foi a paulista Birdo, especializada em animações. "No processo de escolha tínhamos várias linhas para seguir, mas no fim concluímos que o que faz do nosso país especial era justamente a diversidade e é isso que tentamos transmitir", explicou Paulo Muppet, um dos diretores da Birdo.

O nome das mascotes estão sendo escolhidos por votação no site do Rio 2016 e por redes sociais. São seis nomes em disputa. São eles: Oba e Eba; Tiba Tuque e Esquindim; Vinicius e Tom. O resultado vai ser divulgado em 14 de dezembro.

O prefeito do Rio ressaltou a importância de as mascotes representarem não só a capital fluminense, mas todo o país. E aproveitou para indicar pistas sobre os nomes preferidos. "Não vou revelar meu voto mas é muito bom dar ''oba'' para todo mundo e um ''eba'' às vezes", brincou Paes.