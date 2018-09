Ellen Santana quer agarrar chance na equipe no Mundial de Judô

Um rosto novo na delegação brasileira que vai para o Mundial de Judô, que será disputado em Baku, no Azerbaijão, é Ellen Santana. A atleta de 20 anos do Palmeiras vai competir apenas na disputa por equipes e está empolgada. "O Brasil tem totais chances de sair de lá com a medalha de ouro por equipes", avisa.

A previsão para a judoca é que neste ano ela dispute o Mundial sênior, o júnior e o militar. "Vou para o meu primeiro Mundial, vou lutar só por equipes, me sinto preparada e quero agarrar essa oportunidade na categoria adulta. Estou focada, bem preparada e quero ajudar nossa equipe em Baku", diz.

Ela compete na categoria até 70 kg, a mesma de Maria Portela, que vive grande fase nesta temporada e lidera o ranking mundial em seu peso. "Não tem rixa, estou torcendo para ela ser campeã mundial e se Deus quiser, na minha oportunidade, vou ser também", afirma a garota, que é líder do ranking mundial Sub-21 em seu peso.

Para Ellen, a união fará a força do time brasileiro no Mundial de Judô e no momento certo chegará sua oportunidade de disputar a competição individual. "A gente vê mais como amizade, parceria, porque somos uma equipe, mas sem deixar de priorizar nosso objetivo, que é estar na seleção principal. Daqui um tempo vou brigar para estar na seleção principal", diz.