Em 1º jogo de Durant na nova casa, EUA massacram a China em amistoso

Em mais uma etapa da preparação para os Jogos Olímpicos do Rio, a seleção masculina de basquete dos Estados Unidos massacrou a China por 107 a 57, na noite de terça-feira, em partida amistosa realizada na Oracle Arena, em Oakland, casa do Golden State Warriors na NBA.

O duelo, então, teve caráter especial para Kevin Durant. Afinal, o astro trocou o Oklahoma City Thunder após o término da última temporada da liga norte-americana de basquete pelo Warriors. E, claro, foi ovacionado pela torcida local no seu primeiro jogo no ginásio desde a transferência.

Durant foi titular em um quinteto que contou com mais dois jogadores do Warriors - Draymond Green e Klay Thompson - além de DeMarcus Cousins (Sacramento Kings) e Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers). Mas, claro, o técnico Mike Krzyzewski aproveitou para rodar bastante o elenco, tanto que apenas Thompson e Irving atuaram por mais de 20 minutos.

Com incrível facilidade, a equipe fechou o primeiro quarto vencendo por 31 a 15 e permitiu que a seleção chinesa só marcasse nove pontos no segundo período, indo ao intervalo com uma confortável vantagem de 52 a 24. E os norte-americanos só foram diminuir o ritmo no último período, iniciado com o placar em 84 a 39.

DeMarcus Cousins foi o cestinha da partida com 21 pontos e ainda obteve 11 rebotes pelos EUA. Carmelo Anthony se destacou com 20 pontos, enquanto Durant acumulou 13 pontos, três rebotes e duas assistências nos 19 minutos em que jogou na sua "nova casa". Zhou Qi foi o principal destaque chinês ao anotar 13 pontos.

Favorita ao ouro nos Jogos do Rio, a seleção norte-americana também havia vencido por larga vantagem os dois amistosos anteriores. A equipe superou a Argentina por 111 a 74 e a própria China por 106 a 57. Antes da sua estreia na Olimpíada, a equipe ainda fará mais dois amistosos, diante da Venezuela, na próxima sexta-feira em Chicago, e da Nigéria, na próxima segunda-feira em Houston. No Rio, o primeiro duelo vai ser também diante da seleção chinesa, em 6 de agosto.