Em busca da 2ª medalha, Isaquias avança à final do C1 200m com melhor tempo

O canoísta Isaquias Queiroz dos Santos garantiu presença na final da canoagem velocidade de canoa simples (C1), no percurso de 200 metros. Com uma arrancada veloz, ele chegou na primeira colocação na bateria de abertura das semifinais nesta quarta-feira. A final será disputada na manhã desta quinta no Estádio da Lagoa, zona sul carioca.

Na prova preliminar, que o habilitou à participação na semifinal, o brasileiro completou o percurso em 40,522 segundos, atrás do francês Thomas Simart, com 40,415 segundos.

Na semifinal, Isaquias melhorou seu tempo e completou o percurso em 39,659 segundos, na ponta de sua bateria e com a melhor marca das semifinais. Atual campeão olímpico da prova, o ucraniano Iurii Cheban fez o oitavo tempo, com 40,590 segundos.

Ao se classificar para as finais, Isaquias, de 22 anos, tentará sua segunda medalha olímpica nestes Jogos. Baiano de Ubaiatuba, ele já tem uma prata no Rio-2016, conquistada nesta terça-feira no C1 1.000 metros. O ouro foi para o alemão Sebastian Brendel.

No próximo sábado, caso se classifique na eliminatória da véspera, Isaquias terá a chance de conquistar mais uma medalha, na final da canoa dupla (C2) nos 1.000 metros, em parceria com o canoísta Erlon de Souza.

