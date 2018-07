Em casa, Daniel Dias vai tentar ampliar sua coleção de pódios

Principal nome do Brasil nos Jogos Paralímpicos, o nadador Daniel Dias treinou nesta segunda-feira no Estádio Aquático e já vive a expectativa de fazer história no Rio. Maior medalhista paralímpico do País, com 15 pódios, ele tem tudo para ampliar sua marca, que é de dez ouros, quatro pratas e um bronze, nas piscinas.

“Já são duas Paralimpíadas, mas acredito que aqui vai ser diferente de todas. Por ser em casa, ter a minha família por perto, ter o calor do povo brasileiro... Isto é algo bacana que o esporte paralímpico vai vivenciar pela primeira vez”, disse.

Além do ritual de deixar a barba crescer – mas ele prometeu raspar antes de competir –, o atleta também fez uma preparação final em Sierra Nevada, na Espanha, com um treinamento de altitude. A intenção é estar bem preparado para disputar o máximo de provas e ampliar seu recorde na competição.

A intenção de Daniel Dias é disputar oito provas na classe S5. Sua estreia será na quinta-feira, nos 200m livre, sua especialidade. Ele é recordista mundial e bicampeão paralímpico na distância. Depois, ainda vai competir nos 50m borboleta, nos 100m peito, nos 50m livre, nos 50m costas e no revezamento 4 x 50m misto. Ainda poderá participar de outros dois revezamentos, nos quais tem boas chances de subir ao pódio e completar sua coleção de medalhas da competição.