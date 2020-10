Em cerimônia marcada pela esperança, Tóquio inaugura Centro Aquático para Olimpíada

TÓQUIO - A governadora de Tóquio, Yuriko Koike, inaugurou neste sábado, 24, o Centro Aquático para as Olimpíadas. O local deveria ter sido inaugurado oficialmente em 22 de março, mas o evento foi cancelado devido à pandemia de covid-19. Dois dias depois, os Jogos de Tóquio foram adiados para 2021.

Os organizadores esperam receber os melhores nadadores e mergulhadores do mundo no centro no próximo ano, que tem capacidade para até 15 mil espectadores. Os organizadores ainda não decidiram, no entanto, se torcedores terão permissão para entrar nas instalações durante os Jogos.

A cerimônia de abertura, com a presença de centenas de funcionários, teve um tom esperançoso. Koike fez questão de enfatizar que o Centro Aquático de US$ 523 milhões beneficiará os residentes de Tóquio e também os atletas olímpicos.

A cerimônia foi seguida por exibições de mergulho e natação de atletas japoneses, incluindo a nadadora Rikako Ikee, cuja luta contra a leucemia foi vista como um reflexo da própria tentativa dos Jogos de ressurreição.

"Aconteceram coisas inesperadas, como o adiamento, mas precisamos realizar os Jogos com sucesso", disse Koike. "Ao ver Ikee em uma condição saudável e sua natação enérgica (hoje), recebi coragem".

Todas as instalações olímpicas de Tóquio foram construídas ou reformadas de acordo com o cronograma para os Jogos, e teriam ficado prontas a tempo se o evento não tivesse sido adiado.

Os organizadores agora estão se concentrando em como organizar o maior evento esportivo do mundo em meio a uma pandemia em julho do ano que vem./REUTERS