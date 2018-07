Em despedida, atletas pedem desculpa por Lochte em painel de mensagens no Galeão

Visitantes que vieram ao Rio para os Jogos Olímpicos escreveram suas mensagens de despedida em um painel montado na sala de embarque do Aeroporto Internacional do Galeão nesta segunda-feira, dia em que é esperado o maior movimento da história do local em razão do encerramento do evento.

A maioria das mensagens é positiva e de agradecimento, mas algumas, escritas em inglês, pedem desculpas pelo comportamento do nadador Ryan Lochte, que já está nos Estados Unidos.

O atleta mentiu sobre um suposto assalto sofrido na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, quando voltava de uma festa. Lochte e outros três nadadores da delegação dos Estados Unidos, na verdade, se envolveram em uma confusão em um posto de gasolina, onde causaram pequenos danos materiais.

Nesta segunda-feira, inclusive, a confusão provocada por Lochte no Brasil, começou a afetar os contratos comerciais do atleta norte-americano com o anúncio da multinacional Speedo de que encerrou o contrato de patrocínio de mais de uma década ao nadador.