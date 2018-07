Em evento-teste para Olimpíada, Brasil conquista Sul-Americano de Rugby Sevens

Foi o 11º título da competição obtido pelas brasileiras, que fecharam a atual edição do evento com 100% de aproveitamento. Foram seis vitórias em seis jogos: três na primeira fase, disputada no sábado - Peru (59 a 0), Uruguai (40 a 0) e Venezuela (22 a 0) - e que garantiram a liderança do Grupo A.

O domingo começou com um triunfo por 41 a 0 sobre o Chile pelas quartas de final. Na fase seguinte, a seleção conquistou mais uma tranquila vitória, desta vez por 31 a 0 em cima da Colômbia. A Argentina bateu a Venezuela por 22 a 5 e também avançou à decisão.

Na final, o Brasil também se mostrou superior do início ao fim da partida e garantiu a taça. O destaque da partida ficou por conta de Edna Santini, autora de três tries. A Colômbia bateu a Venezuela por 14 a 0 e ficou com o terceiro lugar.

Campeã sul-americana em 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, a seleção feminina assim manteve a sua hegemonia na competição. No ano passado, o Brasil não participou porque o evento valeu como pré-olímpico - por ser país-sede, o time verde-amarelo já tinha vaga assegurada nos Jogos de 2016 e a Colômbia acabou ficando com a taça.